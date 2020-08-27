Коломойский выиграл суд: Аслунд обязан опровергнуть слова, что олигарх "украл $5,5 млрд"

Суд обязал ответчиков опровергнуть информацию, которая признана "недостоверной, и такой, что нарушает личные неимущественные права истца"

Печерский райсуд признал, что Национальная общественная телерадиокомпания и шведский экономист Андерс Аслунд распространили недостоверную информацию об олигархе Игоре Коломойском. Об этом сообщает со ссылкой на решение суда УНІАН.

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В документе сообщается, что в аудиовизуальной записи, распространенной программой "Перша шпальта" канала UA:Перший, Аслунд заявил, что бизнесмен "украл пять с половиной миллиардов долларов".

Также недостоверными и нарушающими неимущественные права Коломойского, признаны слова "Почему не его судят? Почему нет криминального дела против вора? Из-за того, что вор слишком много украл". Суд считает, что права Коломойского нарушило и информагенство Українські новини, которое опубликовало новость со ссылкой на эту цитату шведского экономиста.



Таким образом, суд постановил, что НОТУ, Українські новини и Аслунд должны опровергнуть информацию, озвученную последним, в течении месяца с момента принятия судебного решения. Его можно обжаловать в течении тридцати дней с момента дня составления полного текста судебного решения.



6 августа Минюст США обвинило , "которого считали союзником нынешнего президента Украины, в краже миллиардов долларов в банке, которыми он когда-то владел, и в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире". Против него открыто дело Коломойского

Бизнесмен же заявил , что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств.

Станислав Стороженко

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