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08.05.2019, 07:12

Коломойский заявил о просьбе Тимошенко помочь ей

Коломойский заявил о просьбе Тимошенко помочь ей - Фото
Игорь Коломойский (скриншот видео)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что Юлия Тимошенко обращалась к нему за финансовой поддержкой на выборах президента

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Живущий в Израиле олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии ВО Батькивщина Юлия Тимошенко обращалась к нему с просьбой поддержать ее на прошедших выборах президента. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

"Она обращалась, но знала, что мы не можем. Мы сразу сказали, что не можем", - сказал Коломойский.

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Он заверил, что не помогал Тимошенко финансово ни лично, ни через третьих лиц: "Вот я решил бы через кого-то давать свои деньги - я буду всегда заложником у этих людей".

По его словам, желающих поддержать экс-кандидата в президенты было много. "У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги", - заявил олигарх.

Также он рассказал, что лидер Батькивщины не звонила ему после выборов. "Наверное, была расстроена результатом", - считает Коломойский.

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Теги: выборы, поддержка, деньги, кандидат, юлия тимошенко, игорь коломойский
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