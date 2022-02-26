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Колонна с боеприпасами из Польши прибыла в Украину. Генштаб поблагодарил

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 05:30
Колонна с боеприпасами из Польши прибыла в Украину. Генштаб поблагодарил - Фото
Фото: Мариуш Блащак/Twitter

В Украину прибыла колонна автомобилей с боеприпасами, которые Польша передала, чтобы помочь противостоять российской агрессии. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак. Украинские военные поблагодарили.

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"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже прибыла к нашим соседям. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – написал Блащак.

В Facebook Генштаба ВСУ поблагодарили за помощь.

"Вооруженные Силы Украины благодарны Народу, Президенту, Парламенту, Правительству, Министерству обороны и Вооруженным Силам Республики Польша за важный военный дар Польши и поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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Наталия Медведева
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