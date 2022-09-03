"Команда тигров". В Пентагоне создали группу для ускорения продаж оружия США – WSJ

В Пентагоне создали группу высокопоставленных чиновников, чтобы ускорить продажи оружия США союзникам и партнерам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американском оборонном ведомстве.

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Группу называют "команда тигров", в нее вошли высокопоставленные чиновники, а возглавляют замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер и заместитель по закупкам – Билл ЛаПланте.

Ее цель – поиск путей для более быстрых поставок союзникам американских БПЛА, артиллерии, пушек, вертолетов, танков и другого оружия.

Это необходимо, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить запасы стран, которые передали оружие Украине для войны с РФ.

"Речь идет о механических шагах в процессе. Как мы можем улучшить работу по устранению неэффективности системы, которая будет применяться ко всем странам, с которыми мы работаем?" – рассказал о работе группы высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Марко Сировой

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