UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Команда тигров". В Пентагоне создали группу для ускорения продаж оружия США – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 11:07
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

В Пентагоне создали группу высокопоставленных чиновников, чтобы ускорить продажи оружия США союзникам и партнерам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в американском оборонном ведомстве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Группу называют "команда тигров", в нее вошли высокопоставленные чиновники, а возглавляют замглавы Пентагона по политическим вопросам Саша Бейкер и заместитель по закупкам – Билл ЛаПланте.

Ее цель – поиск путей для более быстрых поставок союзникам американских БПЛА, артиллерии, пушек, вертолетов, танков и другого оружия.

Это необходимо, чтобы лучше конкурировать с Китаем и пополнить запасы стран, которые передали оружие Украине для войны с РФ.

"Речь идет о механических шагах в процессе. Как мы можем улучшить работу по устранению неэффективности системы, которая будет применяться ко всем странам, с которыми мы работаем?" – рассказал о работе группы высокопоставленный чиновник Пентагона.

Читайте также: "Сломать стратегию Путина". США дают рекордную военную помощь для ВСУ будущего: что в ней

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагоне оружие вооружение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 