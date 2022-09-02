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Байден запросит у Конгресса США еще $11,7 млрд для Украины

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 20:52
Байден запросит у Конгресса США еще $11,7 млрд для Украины - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса выделение еще $11,7 млрд для оказания военной и финансовой помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг подчеркнула, что Байден запросит у Конгресса финансирование в размере $11,7 млрд для оказания военной помощи и экономической поддержки Украине.

Запрос также будет включать $2 млрд для "устранения влияния войны России против Украины на поставку энергоресурсов в США".

Янг уточнила, что запрос на $11,7 млрд касается именно дополнительной помощи, запланированной на следующий финансовый год, который в США начнется с 1 октября. Она отметила, что остатков принятого в мае пакета на $40 млрд хватит только до конца текущего года.

По ее словам, примерно три четверти ранее одобренной помощи Штатов уже были освоены.

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Оксана Житнюк
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