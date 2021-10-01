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Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 20:03
Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года - Фото
Фото: facebook.com/m.bezuhla

В Трускавце, где проходит "Большая фракция" Слуги народа, народным депутатам представили программу трансформации Украины до 2030 года. Это следует из фото, опубликованных депутатом фракции Марьяной Безуглой в Facebook.

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"Разбираем программу 2030 сейчас", – написала она.

Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года

На одном из фото изображен слайд из презентации с надписью: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".

Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года
  • 1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. Обсуждаются итоги и планы работы. 

Читайте также: Журналистов пересадили в другой вагон поезда на Трускавец из-за депутатов Слуги народа

Вадим Ребрина
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Слуга народа Донбасс Крым Марьяна Безуглая
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