Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года
01.10.2021, 20:03
Фото: facebook.com/m.bezuhla
В Трускавце, где проходит "Большая фракция" Слуги народа, народным депутатам представили программу трансформации Украины до 2030 года. Это следует из фото, опубликованных депутатом фракции Марьяной Безуглой в Facebook.
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"Разбираем программу 2030 сейчас", – написала она.
На одном из фото изображен слайд из презентации с надписью: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".
- 1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. Обсуждаются итоги и планы работы.
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