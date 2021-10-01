Команда Зеленского планирует освободить Крым и Донбасс до 2030 года

В Трускавце, где проходит "Большая фракция" Слуги народа, народным депутатам представили программу трансформации Украины до 2030 года. Это следует из фото, опубликованных депутатом фракции Марьяной Безуглой в Facebook.

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"Разбираем программу 2030 сейчас", – написала она.

На одном из фото изображен слайд из презентации с надписью: "Какова наша общая цель. В 2030 году Украина восстановила свои суверенные границы и стала развитой экономикой".

1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. Обсуждаются итоги и планы работы.

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Вадим Ребрина

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