Журналистов пересадили в другой вагон поезда на Трускавец из-за депутатов Слуги народа

Двух журналистов, которые едут освещать совещание фракции Слуга народа в Трускавец, попросили пересесть в другой вагон из-за того, что депутаты СН захотели занять их места. Об этом сообщает корреспондент Цензор.нет.

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Согласно сообщению, поездом "Киев-Трускавец" также едет часть депутатов СН.

"При посадке оказалось, что двое нардепов хотят сесть на места, билеты на которые купили журналисты", – пишет издание.

Проводница 17-го вагона попросила представителей СМИ пересесть в другой вагон, они в свою очередь попросили позвать начальника поезда. Тот пришел и показал телеграмму-"предупреждение", которую, по его словам, получил только что. В телеграмме указано, что пересадка необходима "в связи с организованной групповой поездкой".

Начальник поезда извинился перед журналистами и помог им перейти в соседний вагон, сообщило издание.

1 октября фракция Слуга народа соберется в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента. Глава партии Слуга народа Александр Корниенко ранее рассказал о формате мероприятия и заявил, что не исключается приглашение спикера Рады Дмитрия Разумкова, но это зависит от его состояния здоровья. Также, по его словам, в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента, правительства и представители силовых ведомств – в частности, генпрокурор и глава Службы безопасности.

22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец пока не получал, но если пригласят, обязательно поедет. В ответ на это Корниенко сказал, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет.

Вадим Ребрина

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