Командир "Азова": Мы выполняем решение высшего военного командования для сохранения жизней

Командир пока "Азов" Денис Прокопенко заявил, что "в целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Об этом говорится в Telegram "Азова".

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Прокопенко отметил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, несмотря на все трудности, 82 дня оттягивали превосходящие силы противника на себя и дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров.

"Ни одно вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их самым ценным элементом армии. В целях сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа", – сказано в сообщении.

Непосредственно в видео командир "Азова" говорит, что все должно поддаваться сомнению – "каждое решение, каждый план".

"Критическое мышление всегда порождало сомнения в моей голове, сомнения в правильности принятого решения", – сказал он.

По словам Прокопенко, в управлении подразделениями всегда есть риск. "На войне нет полностью безопасных планов и операций, ты всегда рискуешь. Главное осознать, просчитаны ли все риски, просчитан ли план В, отдался ли ты полностью этому плану, который должен объединять в себе выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни и здоровья личного состава. Возможно поэтому война — это искусство, а не наука, когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава. Это и есть высшая планка управления войсками, тем более когда твое решение утверждено высшим военным руководством. Слава Украину!", – сказал командир.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщает, что сообщение российских пропагандистов о том, что часть бойцов "Азова" сдались в плен — фейк.

ЦПД пишет, что российские пропагандисты провели информационную операцию по оправданию эвакуации раненых защитников "Азовстали" перед внутренней аудиторией.

С самого утра большинство СМИ России опубликовали сообщения о том, что "первая группа украинских военных вышла из "Азовстали" с белым флагом", и это, по словам пропагандистов, стало "началом капитуляции защитников", сообщили в центре.

В дальнейшем, согласно ЦПД, роспропаганда сообщила, что под белым флагом вышли переговорщики, которые договариваются о капитуляции большей части украинских военных.

"На самом деле этот "информационный шум" был лишь оправданием возможного вывоза раненых украинских военных, заблокированных на территории меткомбината "Азовсталь".

В ЦПД считают, что такое информационное "прикрытие" необходимо Кремлю по двум причинам:

- азрушение образа непобедимых защитников Мариуполя, которые "все же сдались";

- объяснение и успокоение россиян, которые могли возмутиться от такой уступки Путина "неонацистам".

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Вадим Ребрина

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