UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Командир говорит: звоните женам, вам жить осталось недели две-три" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 20:08
Кладбище вагнеровцев (фото: ресурсы оккупантов)

Оккупант рассказывает жене, что атаки на позиции ВСУ под Кременной приводят только к многочисленным потерям, и что шансов выжить для россиян на этом участке практически нет. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

В разговоре, который был записан в феврале 2023 года, военнослужащий РФ рассказывает жене, что под Кременной их "утюжат", каждый день много убитых.

"Позавчера у нас было шесть 200-х, пацанов расхреначило просто в кашу... Вчера в наступление ходили, нас просто рас...ли, вообще в дымоган... Мы с 28 февраля в другую бригаду переходим, там с начала наступления было 5000 человек, а сейчас, может, около 200 осталось", - говорит он.

Затем он говорит жене, что если через две недели созвона не будет, ей "придется нового мужа искать".   

"Всем вот командир сказал: звоните женам, родным и близким, скажите, вам максимум жить осталось, ну, может, недели две-три", потому что "тут пацанов просто на мясо отправляют".     

Слушайте также: "Нам нужно было убивать несовершеннолетних, женщин, всех" – признание оккупанта

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты телефонный разговор Кременная перехват ГУР
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 