"Командир говорит: звоните женам, вам жить осталось недели две-три" – перехват ГУР
Оккупант рассказывает жене, что атаки на позиции ВСУ под Кременной приводят только к многочисленным потерям, и что шансов выжить для россиян на этом участке практически нет. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
В разговоре, который был записан в феврале 2023 года, военнослужащий РФ рассказывает жене, что под Кременной их "утюжат", каждый день много убитых.
"Позавчера у нас было шесть 200-х, пацанов расхреначило просто в кашу... Вчера в наступление ходили, нас просто рас...ли, вообще в дымоган... Мы с 28 февраля в другую бригаду переходим, там с начала наступления было 5000 человек, а сейчас, может, около 200 осталось", - говорит он.
Затем он говорит жене, что если через две недели созвона не будет, ей "придется нового мужа искать".
"Всем вот командир сказал: звоните женам, родным и близким, скажите, вам максимум жить осталось, ну, может, недели две-три", потому что "тут пацанов просто на мясо отправляют".
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