"Командование – твари, потери от своих больше, чем от украинцев" – перехват ГУР

Оккупант рассказывает матери, что только на его участке 20 мобилизованных погибли от "дружеского огня" своего же танка. Перехват телефонного разговора публикует Главное управление разведки Минобороны.

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"Пацанов покрошило нормально. Приехали из Ярославля, третий батальон. И 20 человек убыло. Наш же танк долбанул: два раза выстрелил – и 20 пацанов нету. Командование тут хрен поймешь какое, своих же убивают. Потери больше от своих, чем от (украинцев)", – говорит россиянин.

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Сергій Бережний

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