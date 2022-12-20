"Командование – твари, потери от своих больше, чем от украинцев" – перехват ГУР
20.12.2022, 20:10
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)
Оккупант рассказывает матери, что только на его участке 20 мобилизованных погибли от "дружеского огня" своего же танка. Перехват телефонного разговора публикует Главное управление разведки Минобороны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Пацанов покрошило нормально. Приехали из Ярославля, третий батальон. И 20 человек убыло. Наш же танк долбанул: два раза выстрелил – и 20 пацанов нету. Командование тут хрен поймешь какое, своих же убивают. Потери больше от своих, чем от (украинцев)", – говорит россиянин.
Слушайте также: "В каску влупило, задницу поцарапало, все говорят, бежать отсюда надо" – перехват ГУР
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии