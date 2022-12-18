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"В каску влупило, задницу поцарапало, все говорят, бежать отсюда надо" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 20:51
Сброс гранаты с дрона на российского оккупанта (скриншот)

Оккупант рассказывает жене, как ему повезло выжить после того, как дрон сбросил гранату прямо в их укрытие, и что все мечтают "бежать отсюда". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Вчера врезало в полуметре гранатой, жопу поцарапало. В рубашке родились. Мне в каску влупило, в голову. Хорошо, что каска была", – радуется оккупант.

"Дроны?" – спрашивает его жена.

"Да. Скидывают гранаты, прикинь. К нам в этот окоп... ну, не окоп... короче, прям туда к нам залетела. Мы втроем там лежали. Как долбануло, я думал, кого-то убило. Ну, мне жопу поцарапало чуть-чуть".

Затем оккупант говорит о настроениях в его части.

"Все домой хотят, просто все... Мужики, чеченцы, прошли войны, говорят – бежать отсюда надо. Это не война, это просто... Фигачат минометами, танками... А я хохла ни одного не видел. Стоим, ну, самые первые, а я хохла даже не видел. Пацаны рядом стоят, оттуда двухсотых каждый день вывозят..."   

Слушайте также: "Просто убивают нас: фигачат минометами, артиллерией, а ответки нет" – перехват ГУР

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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