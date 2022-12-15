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"Просто убивают нас: фигачат минометами, артиллерией, а ответки нет" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 18:43
Фото - EPA

Оккупант в Донецкой области с рыданиями рассказывает отцу, который воевал в Чечне, что в Украине "их просто убивают", и что на передовую отправили "неподготовленных ребят". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Это такое издевательство, сидишь тут, фигачат минометами, польками (польские САУ. – Ред), артиллерией... Ответки? А ответок от наших нет! Просто убивают!" – говорит оккупант. 

"Мы просто в заднице, понимаешь?.. Ребята, которые без подготовки, безо всякой... Вы столько мобилизовали людей, ну неужели нельзя было подготовить? Сколько спецов сидит в Воронеже, в Питере, в Москве. Больше 100 тысяч! И они все боятся сюда идти!" – жалуется он.

Слушайте также: "Кто в Чечне были, кричат, не знают, как отсюда свалить" – перехват ГУР

    

Сергій Бережний
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оккупант телефонный разговор перехват ГУР
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