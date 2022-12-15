"Просто убивают нас: фигачат минометами, артиллерией, а ответки нет" – перехват ГУР

Оккупант в Донецкой области с рыданиями рассказывает отцу, который воевал в Чечне, что в Украине "их просто убивают", и что на передовую отправили "неподготовленных ребят". Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Это такое издевательство, сидишь тут, фигачат минометами, польками (польские САУ. – Ред), артиллерией... Ответки? А ответок от наших нет! Просто убивают!" – говорит оккупант.

"Мы просто в заднице, понимаешь?.. Ребята, которые без подготовки, безо всякой... Вы столько мобилизовали людей, ну неужели нельзя было подготовить? Сколько спецов сидит в Воронеже, в Питере, в Москве. Больше 100 тысяч! И они все боятся сюда идти!" – жалуется он.

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Сергій Бережний

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