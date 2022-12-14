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"Которые в Чечне были, кричат, не знают, как отсюда свалить" – перехват ГУР

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 17:31
Мусор на позициях оккупантов (Фото: ГПСУ)

Два оккупанта обсуждают плохое снабжение российских войск и массовое стремление личного состава сбежать с войны. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Военный говорит, что российские бронежилеты практически бесполезны против бронебойных боеприпасов ВСУ, и просит вместо них сделать найти "теплак" (тепловизор).

"Любой броник, Макс, бронебойка шьет. БР-4, БР-5 – со ста метров насквозь. А у них (ВСУ. – Ред) бронебойки", – говорит он.

Дальше военный говорит, что "зимней обуви не предвидится че-то, мы тут ее, наверное, не дождемся".

Затем он спрашивает про отпуск: "Че нас, на десять дней отпустят, а потом обратно? Обратно ни у кого желания нет... Люди в той же Чечне были, они кричат, не знают, как отсюда свалить, потому что тут – п...ц, пацаны попали в жесткий замес... У нас ротный свалил, когда замес начался, мы одни остались".  

Слушайте также: "У нас 60% "аватары" ходят. На полигоне теряют автоматы, каски и магазины" – перехват ГУР 

Сергій Бережний
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оккупанты телефонный разговор перехват ГУР
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