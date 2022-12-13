"У нас 60% "аватары" ходят. На полигоне теряют автоматы, каски и магазины" – перехват ГУР
На учебных военных полигонах в России тренируют будущих военных, большинство их которых постоянно теряет оружие, боеприпасы и экипировку. Об этом рассказал российский сержант своему сыну, который воюет против Украины на Донецком направлении, сообщило Главное управление разведки Минобороны и опубликовало соответствующий перехват.
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"На полигоне. Мерзнем, короче, тренируемся, стрелковые ячейки, окапываемся, бл*, в -15", – рассказал российский сержант.
По его информации, они готовят две группы бойцов для отправки на войну против Украины.
"У нас 60%, бл*, "аватары" ходят, нах**. На полигоне теряют автоматы, каски, и магазины", – сказал сержант армии РФ.
По его словам, каждый боец получил по "четыре магазина, три гранаты, противогаз, лопатку".
В ответ на замечание собеседника, что противогазы не пригодятся, сержант ответил, что накануне их на полигоне пытались заставить надевать противогазы при температуре -12 градусов.
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