Командующий теробороны призвал бойцов Киева: Враг вбрасывает фейки, держите связь с ВСУ

Российские оккупанты активизировали распространение дезинформации в Киеве, поэтому важно чтобы бойцы теробороны координировали свои действия с ВСУ. Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин.

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Генерал поблагодарил всех, кто встал на защиту столицы, и подчеркнул, что Киев сегодня – цель номер один для России.

"Киев уже стал большой военной базой, которая не по зубам россиянам. Поэтому враг сейчас вбрасывает кучу фейков и дезинформации, чтобы запутать и столкнуть подразделения между собой, ослабить и деморализовать нашу оборону изнутри", – заявил Галушкин.

Генерал призвал бойцов теробороны координироваться с регулярными подразделениями Вооруженных сил и Национальной гвардии, которые держат оборону в районах ответственности ТрО.

"Держите постоянный контакт со своими командирами и командованием, владеющими ситуацией и принимающими решения", – призвал Галушкин.

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Наталия Медведева

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