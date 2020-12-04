Комаровскому доверяют в три раза больше, чем Степанову – опрос Рейтинга

Детскому врачу и телеведущему Евгению Комаровскому доверяет в три раза больше украинцев, чем министру здравоохранения Максиму Степанову. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце ноября группой Рейтинг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Степанову доверяют 19% опрошенных, не доверяют – 34%, 37% не слышали о нем. Бывшей и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют – 67%. Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных, доверяют им 10% и 8% соответственно, не доверяют – по 34%.

Среди медиков наибольшим доверием пользуется Комаровский, ему доверяют 66% опрошенных, не доверяют 20%. Главному санврачу Виктору Ляшко доверяют 32%, не доверяют 39%.

Опрос проведен 27 ноября – 1 декабря по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 1200 человек методом личного интервью, ошибка не более 2,8%. Заказчик опроса не указан.

В апреле 2020 года наибольшим доверием пользовался Ляшко, у Степанова был ниже как уровень доверия, так и недоверия.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.