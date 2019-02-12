Комитет избирателей - Зеленскому: "Слуга народа 3" - это агитация

Кадр из "Слуги народа 3"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский должен оплатить выход видеофильма "Слуга народа 3" из избирательного фонда, поскольку это – предвыборная агитация. Об этом в своем Facebook заявил Комитет избирателей Украины, ссылаясь на часть 1 статьи 58 закона о выборах.

Новый сезон выйдет в марте этого года, накануне выборов президента.

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"КИУ считает, что показ видеофильма "Слуга народа 3" это деятельность, которая подталкивает избирателей голосовать за В. Зеленского, который исполняет главную роль в фильме, а также является кандидатом в президенты Украины", - говорится в сообщении. По мнению комитета, фильм имеет политическую тематику, позитивно изображает деятельность персонажа Зеленского, а его название – идентично с названием партии Зеленского.

Организация также приводит пример ситуации в Литве в 2018-м: там на местных выборах политик частично оплатил съемки сериала, положительно освещавшего его деятельность.

11 февраля гражданская сеть Опора заявила, что бесплатный концерт Зеленского на выходных в Ужгороде можно расценивать как подкуп избирателей, поскольку он зарегистрирован кандидатом в президенты.

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