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06.07.2019, 18:46

Комитет ОБСЕ одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма

Комитет ОБСЕ одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма - Фото
ОБСЕ

Резолюцию одобрили, "несмотря на яростное сопротивление и вопли россиян"

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Об этом в Facebook сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и вопли россиян, одобрена", - написал он.

"За" проголосовали 54 члена комитета, "против" – 6, "воздержались" – 6.

Ранее страна-агрессор Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей минских соглашений и осуждения оккупации Украины из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ.

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Теги: Крым, обсе, Рефат Чубаров
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