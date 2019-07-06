Комитет ОБСЕ одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма

ОБСЕ

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей. Об этом в Facebook сообщил член постоянной делегации Украины в ПА ОБСЕ Рефат Чубаров.

"Резолюция по милитаризации РФ временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и вопли россиян, одобрена", - написал он.

"За" проголосовали 54 члена комитета, "против" – 6, "воздержались" – 6.

Ранее страна-агрессор Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей минских соглашений и осуждения оккупации Украины из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ.