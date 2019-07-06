РФ оказалась в изоляции на парламентской ассамблее ОБСЕ - нардеп

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Страна-агрессор Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей минских соглашений и осуждения оккупации Украины из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ. Об этом у себя в Facebook сообщил депутат фракции Народный фронт Сергей Высоцкий.

"Что-то дух Страсбурга и ПАСЕ пока не докатился до парламентской ассамблеи ОБСЕ. Только что Россия пыталась убрать упоминание о невыполнении ей минских соглашений и осуждении оккупации украинской территории из резолюции политического комитета ПА ОБСЕ. Итог: российская делегация в очередной раз оказалась в изоляции. Ее предложение было поддержано только одним депутатом из Казахстана. Против – 62", - отметил Высоцкий.

В ночь на 25 июня в ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Полномочия депутатов страны-оккупанта подтвердили. LIGA.net показала, какие страны были "за". Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ. Президент Зеленский посетовал, что Меркель и Макрон его "не услышали".

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