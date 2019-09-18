Комитет Рады одобрил переименование еще одного города

Переяслав-Хмельницкий (фото - uk.wikipedia.org / Rewega1)

В Украине в скором будущем может сменить название еще один город - Переяслав-Хмельницкий, расположенный в Киевской области. Решение о переименовании поддержал профильный комитет парламента, сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний.

По ее словам, решение вернуть Переяслав-Хмельницкому историческое название - Переяслав - сегодня поддержали единогласно члены комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Теперь указанный проект постановления должны вынести на голосование сессионного зала.

Переименовать Переяслав-Хмельницкий ранее просил городской совет, заявляя о необходимости возврата исторического названия. Сегодня там проживают около 28 000 человек, он имеет статус города областного подчинения.

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