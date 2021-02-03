Комитет Рады одобрил переименование поселка Новгородское в Донецкой области на Нью-Йорк

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал депутатам одобрить переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области на Нью-Йорк.

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Комитет принял это решение на основании представления Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По словам депутата от Слуги народа Виталия Безгина, Нью-Йорк – это историческое название поселка, которое использовалось до 1951 года. Он также отметил, что Институт национальной памяти поддерживает такую инициативу.

Справка. По данным издания Этнографический Донбасс, населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил также назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке. Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года.

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Вадим Ребрина

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