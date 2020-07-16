Декоммунизация. Переименование улиц и городов одобряет треть украинцев
Одобряют переименования жители западных регионов, а против больше выступает южная и восточная часть Украины
Только 30% украинцев одобрительно отнеслись к переименованию улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей. Об этом говорят результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инциативы" им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
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Почти половина опрошенных (44%) относятся к переименованию негативно и еще примерно 20% украинцев все равно.
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Больше приверженцев новых названий улиц и городов оказалось в западной части страны: там "за" высказались 44% респондентов, а "против" - 30%. В то время как жителям юга и востока Украины переименования пришлись не по душе.
Если принимать во внимание возраст, то молодежь более нейтрально отнеслась к изменениям, чем представители старшего поколения - 47% украинцев в возрасте 60-69 лет и 56% населения старше 70 лет сказали, что они против переименования улиц в связи с декоммунизацией в стране.
Исследование проводилось в период 17-22 апреля по всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов. В опросе приняли участие 2000 украинцев старше 18 лет, он проводился при помощи телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность составляет не более 2,2%.
- В июне мэр Днепр Борис Филатов предложил переименовать одну из улиц города в тупик Коломойского - сюр.
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