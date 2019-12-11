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Комитет Рады отказался реагировать на действия РФ против Украины

Комитет Рады отказался реагировать на действия РФ против Украины - Фото
Интерпол (фото - EPA) Фото: EPA
11.12.2019, 15:58

На территории Польши по запросам РФ в Интерпол задержаны 19 украинцев

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады отказался поддержать проект заявления о противоправных действиях Российской Федерации, которая использует Интерпол для давления на украинских ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба партии Голос.

Инициатор заявления - депутат от Голоса Соломия Бобровская.

По ее словам, проект заявления поддержали только депутаты Голоса (Бобровская и Святослав Вакарчук), ЕС (Ирина Геращенко) Батькивщина (Григорий Немыря) и депутат из Слуги народа Лиза Ясько.

Другие депутаты фракции Слуга народа отказались поддержать заявление, против выступила также депутат из ОПЗЖ.

Задержанный ранее в Польше по запросу РФ в Интерпол ветеран АТО Игорь Мазур является помощником Бобровской.

Всего на территории Польши по запросам РФ в Интерпол задержаны 19 граждан Украины

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