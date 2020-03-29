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Комитет Рады поддержал закон о помощи гражданам и бизнесу во время карантина

Комитет Рады поддержал закон о помощи гражданам и бизнесу во время карантина - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.03.2020, 17:09

Антикризисный законопроект о помощи гражданам и бизнесу поддержан профильным комитетом Верховной Рады

Антикризисный законопроект для помощи бизнесу и гражданам во время карантина поддержан профильным комитетом Верховной Рады, сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк в Facebook.

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Железняк перечислил основные меры, предусмотренные законопроектом, который согласовали все фракции и депутатские группы в Раде.

Для поддержки бизнеса:

- раньше заработает норма об увеличении лимитов для ФОПов;

- до 30 июня продолжится мораторий на проведение плановых неналоговых проверок;

- урегулирован вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость;

- введено освобождение от ответственности за нарушение сроков подачи финотчетности на период карантина плюс 90 дней;

- до 31 мая продолжено освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;

- упрощена организация удаленной работы и гибкого графика;

- сняты ограничения на оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу;

- Кабмину и НБУ поручено срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;

- Кабмину поручено срочно подготовить экономическую программу выхода из кризиса и поддержки бизнеса.

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Для поддержки медицины:

- освобожден от НДС оборот лекарств и медсредств для борьбы с коронавирусом;

- установлен нулевой акциз на спирт для производства дезинфицирующих средств, упростили админпроцедуры производства и закупки такого спирта;

- суммы, которые направляют благотворители на борьбу с коронавирусом, будут освобождены от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений;

- устранен ряд ограничений для благотворительных организаций;

- местные власти обязаны обеспечить круглосуточную бесплатную перевозку медиков;

- увеличен возможный размер доплат медикам и другим работникам, которые работают над ликвидацией вспышки заболевания.

Для поддержки граждан:

- карантин добавлен в основания для помощи по частичной безработице;

- правительство получит возможность контролировать цены на товары, необходимые для борьбы с коронавирусом, увеличены санкции за нарушения установленного порядка;

- автоматически продлены выплаты социальной помощи на период карантина;

- банкам запрещено повышать процентную ставку по кредитам;

- временно освобождены от штрафов и пени кредиты, которые были взяты до 2017 года;

- судебный процесс адаптирован под реалии эпидемии и карантина;

- Кабмин сможет переносить сроки окончания и начала учебного года;

- Кабмину поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру.

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Для поддержки громад и госорганов:

- найден компромисс по местным бюджетам, чтобы можно было покрыть недополученные деньги от введенных льгот на землю и недвижимость;

- местная власть получает право давать налоговые скидки по единому налогу для малого и среднего бизнеса;

- органы власти смогут получать помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом;

- органы местной власти смогут проводить заседания онлайн;

- ускорены процедуры и сокращены сроки принятия решений для госорганов.

Денис Юдин
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карантин Ярослав Железняк господдержка бизнеса антикризисный законопроект
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