Комитет Рады поддержал закон о помощи гражданам и бизнесу во время карантина

Антикризисный законопроект для помощи бизнесу и гражданам во время карантина поддержан профильным комитетом Верховной Рады, сообщил нардеп из фракции Голос Ярослав Железняк в Facebook.
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Железняк перечислил основные меры, предусмотренные законопроектом, который согласовали все фракции и депутатские группы в Раде.
Для поддержки бизнеса:
- раньше заработает норма об увеличении лимитов для ФОПов;
- до 30 июня продолжится мораторий на проведение плановых неналоговых проверок;
- урегулирован вопрос оплаты аренды, если арендатор не может использовать недвижимость;
- введено освобождение от ответственности за нарушение сроков подачи финотчетности на период карантина плюс 90 дней;
- до 31 мая продолжено освобождение от штрафов и пени и мораторий на проверки по ЕСВ, а также сроки подачи жалоб по налогам и ЕСВ;
- упрощена организация удаленной работы и гибкого графика;
- сняты ограничения на оказание государственной поддержки малому и среднему бизнесу;
- Кабмину и НБУ поручено срочно подготовить льготную кредитную программу для предприятий на поддержку зарплатных фондов;
- Кабмину поручено срочно подготовить экономическую программу выхода из кризиса и поддержки бизнеса.
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Для поддержки медицины:
- освобожден от НДС оборот лекарств и медсредств для борьбы с коронавирусом;
- установлен нулевой акциз на спирт для производства дезинфицирующих средств, упростили админпроцедуры производства и закупки такого спирта;
- суммы, которые направляют благотворители на борьбу с коронавирусом, будут освобождены от налога на прибыль и могут быть включены в налоговую скидку НДФЛ без ограничений;
- устранен ряд ограничений для благотворительных организаций;
- местные власти обязаны обеспечить круглосуточную бесплатную перевозку медиков;
- увеличен возможный размер доплат медикам и другим работникам, которые работают над ликвидацией вспышки заболевания.
Для поддержки граждан:
- карантин добавлен в основания для помощи по частичной безработице;
- правительство получит возможность контролировать цены на товары, необходимые для борьбы с коронавирусом, увеличены санкции за нарушения установленного порядка;
- автоматически продлены выплаты социальной помощи на период карантина;
- банкам запрещено повышать процентную ставку по кредитам;
- временно освобождены от штрафов и пени кредиты, которые были взяты до 2017 года;
- судебный процесс адаптирован под реалии эпидемии и карантина;
- Кабмин сможет переносить сроки окончания и начала учебного года;
- Кабмину поручено запустить систему экстренной помощи населению по единому бесплатному телефонному номеру.
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Для поддержки громад и госорганов:
- найден компромисс по местным бюджетам, чтобы можно было покрыть недополученные деньги от введенных льгот на землю и недвижимость;
- местная власть получает право давать налоговые скидки по единому налогу для малого и среднего бизнеса;
- органы власти смогут получать помощь в виде товаров для борьбы с коронавирусом;
- органы местной власти смогут проводить заседания онлайн;
- ускорены процедуры и сокращены сроки принятия решений для госорганов.