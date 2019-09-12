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Скандал в Раде: Геращенко могут отстранить от пяти заседаний

Скандал в Раде: Геращенко могут отстранить от пяти заседаний - Фото
Ирина Геращенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 16:00

Сопредседателя Европейской солидарности обвиняют в оскорблении фракции Слуга народа за сравнение с "зелеными человечками"

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирину Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях, сообщает 24tv.

Решение принято шестью голосами депутатов из фракции Слуга народа (всего в комитете 11 депутатов).

Сама Геращенко на заседание комитета не пришла.

Решение было принято после обращения главы фракции Слуга народа Давида Арахамии в комитет по регламенту с просьбой отреагировать на слова Геращенко во время выступления в сессионном зале, в которых она якобы сравнила фракцию СН с "зелеными человечками".

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Ирина Геращенко зеленые человечки
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