Скандал в Раде: Геращенко могут отстранить от пяти заседаний

Ирина Геращенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики рекомендовал парламенту отстранить сопредседателя фракции Европейская солидарность Ирину Геращенко от участия в пяти пленарных заседаниях, сообщает 24tv.

Решение принято шестью голосами депутатов из фракции Слуга народа (всего в комитете 11 депутатов).

Сама Геращенко на заседание комитета не пришла.

Решение было принято после обращения главы фракции Слуга народа Давида Арахамии в комитет по регламенту с просьбой отреагировать на слова Геращенко во время выступления в сессионном зале, в которых она якобы сравнила фракцию СН с "зелеными человечками".