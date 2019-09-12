Арахамия: Закон о лишении мандата при выходе из фракции снимут

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Закон №1038 о лишении мандата депутатов, вышедших из фракции, решено снять с рассмотрения. Об этом рассказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во время общения с журналистами в кулуарах Рады.

"Мы сегодня приняли решение, у нас было заседание малых фракций, заместителей моих, мы приняли решение снять этот законопроект на данное время, потому что на наш взгляд он не проработанный", - заявил Арахамия.

Депутат сообщил, что каждая "малая фракция" СН делегировала одного человека, чтобы разработать новый законопроект, "который будет удовлетворять всех".

Арахамия рассказал, что законопроект вызвал "очень бурные внутренние дискуссии". Он заявил, что это "не должен быть закон про инакомыслие, а закон про внутреннее предательство".

Информации о снятии законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет.

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