В Слуге народа хотят провести досрочные выборы в Киеве

Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутат из фракции Слуга народа Александр Ткаченко анонсировал досрочные выборы Киевского городского совета и мэра Киева. Об этом он написал в Facebook.

"Наверное, настало время сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве - как Киеврады, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей громад города - должны уйти в прошлое", - заявил Ткаченко.

"Перезагрузку" собираются делать на основе нового закона о столице, который, по словам Ткаченко, прдполагает "европейские нормы управления городом", децентрализацию и восстановление "народовластия" в районах, "четкую и прозрачную" систему управления столицей.

Смотрите видео: Кличко: Зеленский хочет иметь "своего" мэра Киева, я не согласен