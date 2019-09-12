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В Слуге народа хотят провести досрочные выборы в Киеве

В Слуге народа хотят провести досрочные выборы в Киеве - Фото
Александр Ткаченко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.09.2019, 13:16

Выборы предполагают провести после принятия закона о столице

Депутат из фракции Слуга народа Александр Ткаченко анонсировал досрочные выборы Киевского городского совета и мэра Киева. Об этом он написал в Facebook.

"Наверное, настало время сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве - как Киеврады, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, неучет элементарных потребностей громад города - должны уйти в прошлое", - заявил Ткаченко.

"Перезагрузку" собираются делать на основе нового закона о столице, который, по словам Ткаченко, прдполагает "европейские нормы управления городом", децентрализацию и восстановление "народовластия" в районах, "четкую и прозрачную" систему управления столицей.

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киеврада выборы александр ткаченко мэр киева закон о столице
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