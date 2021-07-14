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Комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2021, 18:30
Комитет рекомендует Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал народным депутатам принять за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

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Это решение поддержали 17 членов комитета.

"Рекомендовать по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом. В случае принятия законопроекта по результатам рассмотрения в первом чтении за основу и в целом предлагается поручить комитету при подготовке закона на подпись главе Верховной Рады осуществить совместно с главным юридическим управлением аппарата Рады его технико-юридическую доработку", – сказано в решении комитета.

Замглавы Рады Руслан Стефанчук, который представлял законопроект на комитете, отметил, что принять его требует Конституция, для отмены соответствующей статьи необходимо проводить референдум, который может обойтись в 2 млрд грн.

29 июня Зеленский внес в парламент законопроект о большом государственном гербе Украины. Предложенное изображение отличается от проекта, который победил в конкурсе госагентства по вопросам искусств и художественного образования.

Вадим Ребрина
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