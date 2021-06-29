Зеленский внес в Раду свой вариант большого государственного герба Украины: фото

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о большом государственном гербе Украины. Предложенное изображение отличается от проекта, который победил в конкурсе госагентства по вопросам искусств и художественного образования. Соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

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Согласно тексту законопроекта, главный элемент большого герба – знак Княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины), размещенный на пятистороннем щите. Над щитом – изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны – лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой – воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Президент предлагает запретить:

- воспроизведение изображения большого герба в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц;

- использование или имитирование изображения большого герба в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

- использование изображения большого герба в перевернутом виде или другим способом, выражающим надругательство и пренебрежение к нему;

- размещение на изображении большого герба надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.

Изображение, предложенное Зеленским, отличается от проекта художника-графика Алексея Кохана, который победил на конкурсе, проведенном в ноябре 2020 года госагентством по вопросам искусств и художественного образования.

Частично вариант Зеленского похож на эскиз занявшей третье место на конкурсе команды экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета, которая использовала изображение воина-козака с ружьем.

19 ноября объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Первую премию получил проект художника-графика Алексея Кохана. Второе место присуждено не было.

По мнению Дубилета, на гербе светского государства не должны изображаться религиозные символы.

Вадим Ребрина

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