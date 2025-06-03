Коммуникация как система: стратегическое обновление LIGA.net

Леся Пантелеймонова (Фото: Дарья Шрамко)

В современном мире, где бренд существует одновременно в десятках каналов и форматов, важно не просто присутствовать – важно быть цельным. Именно поэтому LIGA.net выходит на новый стратегический уровень коммуникаций, соединяющий все точки соприкосновения бренда с аудиториями. От новостного сообщения до партнерской кампании – каждая коммуникация должна звучать единым голосом. Над этим и будет работать новый Отдел интегрированных коммуникаций LIGA.net.

"Мы знаем, что доверие к бренду не возникает случайно – его нужно выстраивать системно. Сильные компании не просто говорят, они говорят вовремя, точно и честно. Интегрированные коммуникации – это наш шаг к более осознанному диалогу со всеми, кто с нами", – говорит Наталья Котенева, СЕО Ligamedia, куда входит издание LIGA.net.

Новый отдел возглавит Леся Пантелеймонова — она более 7 лет работает в компании, глубоко понимает ее ценность и культуру. Ранее Леся руководила SMM-редакцией LIGA.net.

"Для меня качественные коммуникации – это не столько о громкости, сколько о содержании. В мире ярких лозунгов и визуального шума ценность имеет тот, кто говорит понятно и точно. И это не просто месседж, а система, работающая в унисон. Именно она помогает строить доверие на годы", – добавляет Леся Пантелеймонова.

Отдел интегрированных коммуникаций станет точкой объединения всех усилий команды LIGA.net в построении устойчивого, узнаваемого и авторитетного бренда. Он будет не только отвечать за имидж и публичное присутствие компании, но и будет формировать новые стандарты целостной коммуникации.

По вопросам партнерства, информационного взаимодействия, социальных сетей, публичных проектов и бренда LIGA.net обращайтесь:

Леся Пантелеймонова

руководитель отдела интегрированных коммуникаций

[email protected]