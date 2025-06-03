Комунікація як система: стратегічне оновлення LIGA.net

Леся Пантелеймонова (Фото: Дар'я Шрамко)

У сучасному світі, де бренд існує одночасно в десятках каналів і форматів, важливо не просто бути присутнім – важливо бути цілісним. Саме тому LIGA.net виходить на новий стратегічний рівень комунікацій, який з’єднає всі точки дотику бренду з аудиторіями. Від новинного допису до партнерської кампанії – кожна комунікація має звучати єдиним голосом. Над цим і працюватиме новий Відділ інтегрованих комунікацій LIGA.net.

"Ми знаємо, що довіра до бренду не виникає випадково – її потрібно вибудовувати системно. Сильні компанії не просто говорять, вони говорять вчасно, точно і чесно. Інтегровані комунікації – це наш крок до більш усвідомленого діалогу з усіма, хто з нами", – говорить Наталія Котенева, СЕО Ligamedia, куди входить видання LIGA.net.

Новий відділ очолить Леся Пантелеймонова — вона понад 7 років працює в компанії, глибоко розуміє її цінності й культуру. Раніше Леся керувала SMM-редакцією LIGA.net.

"Для мене якісні комунікації – це не так про гучність, як про зміст. У світі яскравих гасел і візуального шуму цінність має той, хто говорить зрозуміло й точно. І це не просто меседж, а система, яка працює в унісон. Саме вона допомагає будувати довіру на роки", – додає Леся Пантелеймонова.

Відділ інтегрованих комунікацій стане точкою об'єднання всіх зусиль команди LIGA.net у побудові сталого, впізнаваного та авторитетного бренду. Він не лише відповідатиме за імідж і публічну присутність компанії, а й формуватиме нові стандарти цілісної комунікації.

З питань партнерств, інформаційної взаємодії, соціальних мереж, публічних проєктів та бренду LIGA.net звертайтесь за контактом:

Леся Пантелеймонова

керівниця Відділу інтегрованих комунікацій

[email protected]