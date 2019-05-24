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24.05.2019, 18:20

Коммунистическая партия Симоненко тоже хочет в Раду

Коммунистическая партия Симоненко тоже хочет в Раду - Фото
Петр Симоненко Фото: LIGA.net

Коммунисты уже требуют от Зеленского отменить "репрессивные законы", в том числе языковой

Коммунистическая партия Украины приняла решение участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

"Учитывая, что президент Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных выборов, верность своим словам он должен продемонстрировать, обеспечив возможность Компартии и коммунистам беспрепятственно и на равных участвовать в выборах в высший законодательный орган страны", - заявил глава партии Петр Симоненко.

Он напомнил слова Зеленского о недопустимости политических репрессий и отметил, что теперь, кроме обеспечения коммунистам возможности участвовать в выборах, президент должен подтвердить верность своим словам, наложив вето на языковой закон, "который грубо нарушает права человека".

Также Симоненко надеется, что Зеленский отменит «репрессивные законы, которые приравнивают борьбу за прекращение войны и установление мира в Украине, борьбу с возрождением нацизма и глорификацией гитлеровских пособников из ОУН-УПА… к государственной измене".

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

Ранее Центральная избирательная комиссия отказала Симоненко в регистрации кандидатом в президенты.

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Теги: компартия, кпу, петр симоненко, выборы-2019
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