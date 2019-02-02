Петру Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты

Петр Симоненко (фото - LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру запрещенной в Украине Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты. Как сообщает Общественная сеть Опора у себя в Facebook, за это проголосовали все члены ЦИКа единогласно.

Они сослались на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона.

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Также в своей анкете Симоненко не предоставил необходимых сведений о месте жительства на территории Украины в течение последних десяти лет.

Сообщение о том, что Симоненко выдвигается в президенты, появилось на сайте КПУ в начале года.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.