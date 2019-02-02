Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.02.2019, 12:40

Петру Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты

Петру Симоненко отказали в регистрации кандидатом в президенты - Фото
Петр Симоненко (фото - LIGA.net)

ЦИК единогласно проголосовал за отказ в регистрации кандидатом в президенты лидеру Коммунистической партии

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру запрещенной в Украине Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты. Как сообщает Общественная сеть Опора у себя в Facebook, за это проголосовали все члены ЦИКа единогласно.

Они сослались на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Устав и символика КПУ не соответствуют требованиям этого закона.

Реклама

Также в своей анкете Симоненко не предоставил необходимых сведений о месте жительства на территории Украины в течение последних десяти лет.

Сообщение о том, что Симоненко выдвигается в президенты, появилось на сайте КПУ в начале года.

В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, петр симоненко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 