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03.01.2019, 19:17

Коммунисты заявили, что они есть и выдвинули Симоненко

Коммунисты заявили, что они есть и выдвинули Симоненко - Фото
Петр Симоненко (фото - LIGA.net)

Симоненко считает, что избирательная кампания "будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа"

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Во время внеочередного съезда Коммунистической партии, который состоялся 3 января в Киеве: его делегаты выдвинули и единогласно поддержали лидера партии Петра Симоненко кандидатом в президенты. Об этом сообщает пресс-служба КПУ.

Симоненко во время выступления заявил, что избирательная кампания "будет драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

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В декабре 2015 года суд удовлетворил иск Минюста и запретил деятельность КПУ. Партия подала апелляцию, но ее рассмотрение остановили до решения Конституционным судом вопроса о конституционности запрета коммунистической символики.

Ранее сегодня политсила Справедливость бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко выдвинула его кандидатом в президенты.

Также 3 января стало известно, что Самопомощь выдвинула кандидатом в президенты мэра Львова Андрея Садового.

Ранее об участии в предстоящих выборах президента объявил комик Владимир Зеленский.

31 декабря 2018 года в Украине началась предвыборная кампания по выборам президента-2019. Голосование в первом туре выборов президента состоится с 8:00 до 20:00 31 марта. Официальные результаты голосования должны обнародовать не позднее 10 апреля.

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Теги: петр симоненко, коммунистическая партия, кандидат в президенты, выборы президента 2019
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