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03.01.2019, 15:09

Наливайченко идет в президенты от партии Справедливость

Наливайченко идет в президенты от партии Справедливость - Фото
Валентин Наливайченко (фото - пресс-служба партии Справедливость)

В случае победы обещает лишить себя, нардепов и судей неприкосновенности и привилегий

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Партия Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость выдвинуа своего лидера и экс-главу СБУ Валентина Наливайченко кандидатом в президенты Украины. Решение было принято сегодня, 3 января, на съезде партии, сообщает пресс-служба политсилы.

За выдвижение Наливайченко проголосовало 202 делегата, решение принято единогласно.

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Он заявил, что "идет в президенты не ради кресла, а для людей". В случае победы "откажется от президентского иммунитета и привилегий". То же самое Наливайченко обещает сделать и с народными депутатами и судьями.

Первоочередной задачей новоизбранного президента назвал восстановление мира и борьбу с коррупцией.

Валентин Наливайченко - с 2004 по 2005 год занимал пост зам-главы МИД, в 2005-2006 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Беларуси, бывший глава СБУ (2006-2010 гг., до 2009 - и. о. главы), нардеп VII созыва.

В 1991 году, после учебы в КНУ им. Шевченко был направлен на учебу в Институт разведки имени Андропова КГБ СССР (сейчас Академия внешней разведки - ред.) - военный ВУЗ, который готовит офицеров для Службы внешней разведки и других спецслужб России. В 1994 году был отчислен по собственному желанию и вернулся в Украину в распоряжение СБУ. В этом же ВУЗе учился и Владимир Путин.

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