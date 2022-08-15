Компания саудовского принца инвестирует в Газпром, Роснефть и Лукойл – Reuters

Компания Kingdom Holding из Саудовской Аравии продолжала инвестировала в Газпром, Роснефть и Лукойл после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Twitter компании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, известно об инвестициях Kingdom Holding в Газпром, Роснефть и Лукойл в период с 22 февраля по 22 марта.

В компании отметили, что инвестиции Kingdom Holding подпадают под их трехлетнюю инвестиционную программу в размере 12,8 млрд риалов ($3,4 млрд, $1 = 3,754 риала).

Kingdom Holding заявила, что инвестировала 1,37 млрд риалов в Газпром и 196 млн риалов в Роснефть 22 февраля и 410 млн риалов в Лукойл с 22 февраля по 22 марта.

Сообщается, что большая часть Kingdom Holding принадлежит саудовскому принцу Альвалиду бин Талалу, но в мае суверенный фонд Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд (PIF), приобрел 16,87% акций компании.

Читайте также: ОПЕК увеличил добычу нефти до двухлетнего максимума, но отстает от цели

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.