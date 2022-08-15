UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Компания саудовского принца инвестирует в Газпром, Роснефть и Лукойл – Reuters

15.08.2022, 04:05
Компания саудовского принца инвестирует в Газпром, Роснефть и Лукойл – Reuters - Фото
Альвалид бин Талал (Фото: EPA)

Компания Kingdom Holding из Саудовской Аравии продолжала инвестировала в Газпром, Роснефть и Лукойл после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Twitter компании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В частности, известно об инвестициях Kingdom Holding в Газпром, Роснефть и Лукойл в период с 22 февраля по 22 марта.

В компании отметили, что инвестиции Kingdom Holding подпадают под их трехлетнюю инвестиционную программу в размере 12,8 млрд риалов ($3,4 млрд, $1 = 3,754 риала).

Kingdom Holding заявила, что инвестировала 1,37 млрд риалов в Газпром и 196 млн риалов в Роснефть 22 февраля и 410 млн риалов в Лукойл с 22 февраля по 22 марта.

Сообщается, что большая часть Kingdom Holding принадлежит саудовскому принцу Альвалиду бин Талалу, но в мае суверенный фонд Саудовской Аравии, Государственный инвестиционный фонд (PIF), приобрел 16,87% акций компании.

Компания саудовского принца инвестирует в Газпром, Роснефть и Лукойл – Reuters

Читайте также: ОПЕК увеличил добычу нефти до двухлетнего максимума, но отстает от цели

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции саудовская аравия инвестиции
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 