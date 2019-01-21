Компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета РФ - СМИ

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Радио Свобода опубликовало документы, которые подтверждают, что российская компания Грин филмс, совладельцем которой является украинский комик Владимир Зеленский, получила 35 млн рублей от Министерства культуры РФ на производство фильма.

По курсу на момент получения (2017 г) эта сумма составляла около 16 млн грн, отмечает издание.

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Соответствующее соглашение между Грин филмс и Минкультуры РФ опубликовано в реестре субсидий федерального бюджета России.

Согласно соглашению, в 2017 году компания Зеленского получила 35 млн рублей на производство фильма "Вниз", одну из ролей в котором, по сообщениям СМИ, должен сыграть российский актер Владимир Машков, который в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ.

Ранее сообщалось, что журналисты Схем нашли три российские компании, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ: Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмз. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family. Эта же компания является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский, его бизнес-партнеры Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры и соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Недавно Зеленский признал, что в России продолжает работать компания Грин Филмс, принадлежащая кипрской Green Family LTD, в которой он является совладельцем.

По поводу заявки Грин Филмс на госфинансирование съемок фильма "Вниз" Зеленский ответил, что заявку подавали "те, кто занимается этой компанией" в РФ, так как компании переданы им в управление.