Кому выборы на округе стоили дороже и дешевле всех: данные ЧЕСНО

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В движении ЧЕСНО назвали мажоритарщиков, которым прошлые парламентские выборы обошлись дороже и дешевле остальных кандидатов. Об этом активисты сообщают со ссылкой на финансовые отчеты кандидатов-мажоритарщиков.

Как сообщается, меньше всех на выборы потратил ныне нардеп от Слуги народа Юрий Камельчук, победивший на 124-м округе во Львовской области. Он потратил в 1017 раз меньше Антона Яценко, который отдал на выборы больше всех средств. Согласно предоставленной информации, расходы Камельчука составили 6700 гривень, а Яценко - 6,9 млн гривень. Второй, к слову, избран как самовыдвиженец от 200-го округа в Черкасской области.

"Избирательный фонд Камельчука был наименьшим среди всех народных депутатов, соответственно у Антона Яценко - самый большой", - сказано в сообщении.

В ЧЕСНО добавили, что Яценко официально не тратил больших средств на телерекламу, зато организовал множество концертов с участием известных артистов. Камельчук же сосредоточился на эфирах на местном телевидении - именно туда пошли его официальные расходы. Активисты подчеркнули, что львовский мажоритарщик также потратил $286 на рекламу в Facebook, но, как пояснил он сам, за нее он платил с банковской карты, а не избирательного фонда.

Ранее Комитет избирателей подсчитал , что только 299 депутатов из 423 посетили все семь заседаний Верховной Рады в ноябре, что составляет 70% от состава парламента.

Читайте также: Разумков не видит предпосылок для досрочных выборов в Раду