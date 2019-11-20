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Разумков не видит предпосылок для досрочных выборов в Раду

Разумков не видит предпосылок для досрочных выборов в Раду - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: пресс-служба ВР/Facebook)
20.11.2019, 08:32

Спикер Верховной Рады прокомментировал возможность роспуска парламента в следующем году

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для проведения досрочных выборов в парламент. Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, если, например, в следующем году будут досрочные выборы, останется ли он в команде президента Владимира Зеленского, Разумков сказал: "Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому, что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе, я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда".

По словам спикера, также нет предпосылок для возможных ротаций в Кабмине после Нового года.

"Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены", - уточнил спикер.

  • 17 октября Разумков опубликовал ролик о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады, снятый в традиционном для команды президента стиле - и с акцентом на фракцию Слуги народа.

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Слуга народа Владимир Зеленский Дмитрий Разумков досрочные выборы в Раду
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