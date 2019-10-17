Разумков отчитался о 50 днях Рады роликом а-ля Зеленский: видео

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"За этот промежуток времени было сделано так много, но было сделано еще так мало", - сказал на камеру спикер и уехал в авто вдаль по ночному Киеву

Председатель парламента Дмитрий Разумков опубликовал ролик о результатах 50 дней работы новой Верховной Рады, снятый в традиционном для команды президента Владимира Зеленского стиле - и с акцентом на фракцию Слуги народа.

За этот период:

- рассмотрено 209 законопроектов;
- из них принято: в целом - 56, в первом/втором чтениях - 16.

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Справка. Рада IX созыва начала работу 29 августа. Зеленский распустил прежний созыв, а 21 июля были проведены досрочные парламентские выборы. Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия СН: 43,16%. Другие партии финишировали так: 13,05% — ОПЗЖ, 8,18% — Батькивщина, 8,10% — Евросолидарность и 5,82% — Голос.

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Теги: верховная рада, Дмитрий Разумков, 50 дней
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