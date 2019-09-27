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ОПОРА подвела итоги месяца в Раде. Чем отличились депутаты: фото

ОПОРА подвела итоги месяца в Раде. Чем отличились депутаты: фото - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба президента)
27.09.2019, 18:50

В организации посчитали, сколько раз депутаты голосовали, выступали и как посещали заседания

В Гражданской сети ОПОРА проанализировали работу депутатов Верховной Рады девятого созыва в сентябре и рассказали, как депутаты принимали законы и посещали работу. 

Всего за сентябрь у депутатов было восемь дней, когда они работали в пленарном режиме. За месяц в парламенте зарегистрировали 523 законопроекта. В большинстве случаев (466) их инициаторами выступили нардепы. 34 проекта закона подало правительство Алексея Гончарука, 23 - президент Владимир Зеленский.

В 13,5% случаев законы рассматривались по сокращенной процедуре, которая позволяет уйти от некоторых обязательных этапов при рассмотрении, которые проходят при полной. 465 законопроектов при голосовании получили больше 226 голосов.

Больше всего голосов депутаты отдали за отмену неприкосновенности - 373. В ОПОРЕ посчитали, что всего в сентябре депутаты 202 517 раз нажимали на кнопки для голосования. Чаще всего в Раде девятого созыва "за" голосует фракция Слуги народа (80,9%), а "против" - Европейская солидарность пятого президента Петра Порошенко (8,1%). Фракция ЕС также чаще всех "воздерживается" при голосовании (20,4%). А Оппоплатформа - За життя - "лидер" сентября по неучастию в голосованиях (52,4%).

Наименьший процент пропусков во время голосований у депутатов СН (4,1%), а самый большой - у Батькивщины Юлии Тимошенко (30,3%). К слову, всего за сентябрь парламентарии подготовили 289 запросов. А депутатские выступления в Раде за первый осенний месяц заняли почти 31 час, всего их насчитали более полутора тысяч. 

Против линии своей фракции чаще всего в сентябре голосовали Петр Порошенко и лидер списка Голоса Святослав Вакарчук, отметили в гражданской сети.

Отметим, ближайшая неделя для депутатов пройдет вне сессионного зала. На пленарное заседание они соберутся 8 октября.

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верховная рада законы голосования опора сентябрь итоги работы
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