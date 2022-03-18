Конгресс США приостановил нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью

Конгресс США проголосовал за законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

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Решение поддержали 424 законодателя, восемь проголосовали против. Для вступления законопроекта в силу он должен быть принят также Сенатом США.

Президент США Джо Байден объявил 11 марта, что США намерены отменить для России статус наибольшего содействия при торговле товарами.

Приостановка нормальных торговых отношений означает, что импорт из РФ и Беларуси лишится на американском рынке режима наибольшего благоприятствования. Это позволит администрации США устанавливать для товаров из этих стран более высокие пошлины, чем для остальных стран ВТО.

США также намерены добиваться приостановки участия России в ВТО и процедуры вступления Беларуси в организацию.

Приостановка нормальных торговых отношений запланирована до 1 января 2024 года. Администрация США сможет восстановить нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью, "если эти страны прекратят свои агрессивные действия в отношении Украины, а также при выполнении определенных иных условий".

15 марта Европейский Союз и еще девять стран также отменили для России режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Сергей Бережной

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