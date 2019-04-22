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22.04.2019, 16:58

Конкурентные и по закону: ОБСЕ оценила выборы в Украине

Конкурентные и по закону: ОБСЕ оценила выборы в Украине - Фото
Фото: ЕРА

В целом наблюдатели от организации позитивно оценивают организацию, проведение выборов и подсчет голосов, но указывают на недостатки в законах

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Президентские выборы в Украине были конкурентными и проводились с уважением основных свобод. Такой вывод опубликовали международные наблюдатели ОБСЕ в предварительном заявлении.

Подсчет и подведение итогов в целом оцениваются также позитивно.

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Отмечается, что теперь должен пройти упорядоченный процесс передачи власти, хотя во время первого и второго туров не было "вопросов, вызывающих обеспокоенность".

"Второй тур был хорошо организован, несмотря на оперативные проблемы и ограниченные сроки", - говорится в сообщении ОБСЕ.

В то же время, отмечается, что нормативно-правовая база по-прежнему содержит недостатки.

Ранее сегодня общественная сеть ОПОРА сообщила, какими были самые распространенные нарушения во время голосования во втором туре.

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Теги: выборы, обсе
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