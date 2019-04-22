ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах

Фото: depositphotos.com

Наиболее типичными нарушениями избирательного законодательства во время голосования на выборах президента во втором туре были выдача бюллетеней без паспортов, демонстрация уже заполненных бюллетеней и попытки фотографирования бюллетеней. Об этом заявил аналитик общественной сети ОПОРА Александр Неберикут во время пресс-конференции, передает Укринформ.

Он отметил, что на 5,5% участков зафиксированы попытка или выдача бюллетеня без паспорта. В первом туре такое нарушение зафиксировали на 14,5% участков.

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Умышленное разглашение избирателями тайны голосования – демонстрация бюллетеня зафиксировано на 5% избирательных участков.

Фотографирование бюллетеня зафиксировали на 3,3% избирательных участков.

В то же время представитель ОПОРЫ сообщил, что работа самих избирательных комиссий была качественной.

Ранее сегодня ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов.