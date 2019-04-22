Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.04.2019, 14:15

ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах

ОПОРА назвала топ-3 нарушений на выборах - Фото
Фото: depositphotos.com

В общественной сети сообщают, что самые распространенные нарушения касались избирательных бюллетеней

Реклама
Реклама

Наиболее типичными нарушениями избирательного законодательства во время голосования на выборах президента во втором туре были выдача бюллетеней без паспортов, демонстрация уже заполненных бюллетеней и попытки фотографирования бюллетеней. Об этом заявил аналитик общественной  сети ОПОРА Александр Неберикут во время пресс-конференции, передает Укринформ.

Он отметил, что на 5,5% участков зафиксированы попытка или выдача бюллетеня без паспорта. В первом туре такое нарушение зафиксировали на 14,5% участков.

Реклама

Умышленное разглашение избирателями тайны голосования – демонстрация бюллетеня зафиксировано на 5% избирательных участков.

Фотографирование бюллетеня зафиксировали на 3,3% избирательных участков.

В то же время представитель ОПОРЫ сообщил, что работа самих избирательных комиссий была качественной.

Ранее сегодня ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, нарушения, опора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 