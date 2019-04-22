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22.04.2019, 11:55

Параллельный подсчет ОПОРЫ: у Зеленского 73,2%

Параллельный подсчет ОПОРЫ: у Зеленского 73,2% - Фото
Владимир Зеленский, Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Гражданская сеть ОПОРА показала результаты параллельного подсчета голосов

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Параллельный подсчет голосов Гражданской сети ОПОРА во втором туре выборов демонстрирует победу Владимира Зеленского. Об этом ОПОРА сообщает у себя на сайте.

"С 99% уверенностью Гражданская сеть ОПОРА может заявить о таких результатах второго тура выборов: Владимир Зеленский получил 73,2% голосов избирателей, а Петр Порошенко - 24,3%. Еще 2,5% бюллетеней - недействительны", - уточняют активисты.

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По словам председателя ОПОРЫ Ольги Айвазовской, ход повторного голосования проходил с соблюдением норм украинского законодательства, в соответствии с международными стандартами и без существенных нарушений.

Самым частым нарушением в день повторного голосования, зафиксированным наблюдателями ОПОРЫ на 5,5% избирательных участков, были попытки выдачи членами избирательных комиссий и получения избирателями бюллетеней без предъявления необходимых документов.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства – 24,5%.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы
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