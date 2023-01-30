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Конкурс на директора НАБУ вышел на финишную прямую. Претендентов – 22

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 16:32
Конкурс на директора НАБУ вышел на финишную прямую. Претендентов – 22 - Фото
Фото: конкурсная комиссия НАБУ / Telegram

Комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ заявила, что все 22 претендента справились с практическим заданием и успешно прошли оценку личностных компетенций. Об этом говорится в сообщении комиссии в Telegram.

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Это были четвертый и пятый этапы отбора, они состоялись в прошлую субботу, 28 января.

Проверка владения кандидатами профессиональными практическими умениями и навыками проходила в виде экзамена – кандидаты должны были выполнить задание, выбрав один из закрытых конвертов с вопросами.

Оценивание личностных компетенций кандидатов проводилось путем тестирования, после которого кандидаты должны пройти индивидуальное интервью с психологом.

Два последних этапа конкурса предусматривают проверку добропорядочности кандидатов и проведение собеседований. По их итогам комиссия должна определить трех кандидатов, с самым лучшим, по ее мнению, профессиональным опытом, знаниями и качествами для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ.

Окончательное решение о назначении директора НАБУ примет Кабинет министров.

Список претендентов на должность и их ответы на практическое задание опубликован на сайте правительства.

Особо известных людей среди них немного. Это, например, Руслан Кравченко – руководитель Бучанской окружной прокуратуры. Он представлял сторону обвинения на суде над Виктором Януковичем по делу о государственной измене.

На должность директора НАБУ также претендует Семен Кривонос, глава Госинспекции по архитектуре и градостроительству. В начале 2022 года он сдал НАБУ представителя киевской строительной компании, предложившего ему $120 000.

  • Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, но премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что правительство заинтересовано в скорейшем завершении конкурса.
  • НАБУ работает без постоянного руководителя с апреля 2022 года, когда закончились полномочия у Артема Сытника. Его обязанности сейчас исполняет первый заместитель директора Гизо Углава.
Андрій Водяний
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