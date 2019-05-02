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02.05.2019, 12:19

Кононенко рассказал о поражении Порошенко и его новой партии

Кононенко рассказал о поражении Порошенко и его новой партии - Фото
Игорь Кононенко (фото - LIGA.net)

Замглавы фракции БПП, фигурант коррупционного скандала в энергетике, участвует в создании "новой" партии действующего президента под выборы в Раду

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Замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко считает, что к поражению Петра Порошенко на выборах президента привели среди прочего "тонны черного пиара и грязи, которые выливались на нашего кандидата". Об этом он рассказал Сегодня.

Кононенко считает, что совпали интересы РФ, которая вкладывала значительные ресурсы в пропаганду: "Негатив нагнетался из ТВ, соцсетей, массово создавались ботофермы для распространения фейков, в том числе и российских, для дискредитации не только президента, а власти в Украине".

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Также, убежден Кононенко, "совпали интересы ряда украинских олигархов", которые недовольны действиями власти за предыдущие пять лет.

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"В-третьих, выборы показали, что люди недовольны темпом реформ и изменений в стране. Есть вещи, которые напрямую не связаны с действиями президента, но украинцы посчитали, что <…> Это касается тарифов, пенсионной и ряда других реформ", - пояснил он.

По его словам, "многие не понимают", что за тарифы и цены президент не отвечает: это прерогатива правительства.

Порошенко после выборов заявил, что не уйдет из политики и переформатирует БПП в "новую" партию. Судя по словам Кононенко, он также участвует в этом проекте.

"Сейчас наша команда проводит работу над ошибками, результат выборов показал, где у нас слабые места. Мы готовимся к съезду", - отметил он.

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Теги: Петр Порошенко, БПП, выборы, игорь кононенко, выборы-2019
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