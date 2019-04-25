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25.04.2019, 14:14

Кононенко о расследовании Схем: Фейки, черный пиар перед выборами

Кононенко о расследовании Схем: Фейки, черный пиар перед выборами - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам соратника Петра Порошенко, журналисты Схем, расследовав топ-коррупцию в облэнерго, якобы "отработали еще один грязный слив"

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Замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко пригрозил журналистам проекта Схемы тем, что уже завершает подготовку документов в Европейский суд против Радио Свобода за "фейки" в его адрес о топ-коррупции в энергетике. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам нардепа, это "единственный конструктивный механизм ответов на системные обвинения Схем".

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Сегодня он пришел на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. 

"Встретил представителей программы Схемы на выходе из НАБУ. Эти люди (не могу назвать их журналистами) четко до секунды знали, когда я буду выходить. Потому что им это "слили". Сегодня в своей программе они в который раз будут распространять непроверенную, лживую информацию, полученную незаконным путем", - сказал нардеп.

По мнению Кононенко, с самого начала избирательной кампании "в действиях Схем есть конкретный выгодоприобретатель", который на этих расследованиях журналистов "построил избирательную кампанию своего кандидата".

Он добавил, что готов сотрудничать с правоохранительными органами: "Это совершенно нормально - отвечать, когда к тебе есть вопрос. Даже в случае, если эти вопросы являются фейковым вбросом, черным пиаром в рамках избирательной кампании".

Соратник президента заявил, что разговаривать со Схемами до решения суда он не собирается, но добавил: публичные подробности о так называемом "дела Крючкова" от него будут в ближайшее время.

Схемы обвинили Кононенко в аферах в энергетике, обнародовав аудио телефонных разговоров "Кононенко", "братьев Суркисов" (Григория и Игоря), экс-главы правления компании Енергомережа "Дмитрия Крючкова" и других. Голоса обсуждают схемы  получения/сохранения контроля над Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго и распределенин денег между собой. Эти записи исследует НАБУ.

15 апреля Крючков был экстрадирован в Украину из ФРГ, его арестовали, вскоре он вышел под залог 7 млн грн.

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Теги: коррупция, игорь кононенко, набу, облэнерго, схемы
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