"Дело Кононенко". Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога

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Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, с альтернативой залога. Об этом в Twitter сообщает Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении.

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15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии.

В расследовании Схем речь шла о том, что первый замглавы фракции БПП и соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами (Григорием и Игорем) могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго, контрольный пакет которых принадлежит государству.

Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров якобы Крючкова, Суркисов и Коненко.