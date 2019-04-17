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17.04.2019, 18:06

"Дело Кононенко". Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога

"Дело Кононенко". Суд арестовал Крючкова с альтернативой залога - Фото
крючков

Чтобы выйти на свободу, Крючков должен внести 7 млн грн

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Соломенский райсуд Киева арестовал экс-нардепа Дмитрия Крючкова, которого НАБУ подозревает в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, с альтернативой залога. Об этом в Twitter сообщает Центр противодействия коррупции.

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении.

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15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии.

В расследовании Схем речь шла о том, что первый замглавы фракции БПП и соратник президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вместе с бизнесменами-братьями Суркисами (Григорием и Игорем) могут быть причастны к схемам по выводу сотен миллионов гривень из облэнерго, контрольный пакет которых принадлежит государству. 
Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров якобы Крючкова, Суркисов и Коненко.

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Теги: Дмитрий Крючков, игорь кононенко, энергосеть
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