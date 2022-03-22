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Контратака у Херсона и храбрая оборона Мариуполя. Пентагон дал оценку войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2022, 03:41
Контратака у Херсона и храбрая оборона Мариуполя. Пентагон дал оценку войны в Украине - Фото
Джон Кирби (фото - Lisa Ferdinando, DOD)

По данным Пентагона, украинские войска начали контратаку у Херсона, героически обороняют Мариуполь и сорвали планы России. Об этом заявил спикер американского оборонного ведомства Джон Кирби, сообщает пресс-служба Пентагона.

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Россияне не достигли многих или почти всех целей в Украине, сказал Кирби. По его словам, они хотели взять под контроль ключевые города, порты и госучреждения, установить пророссийское правительство и со временем стереть суверенитет Украины.

Он отметил, что войска РФ захватили Херсон, однако украинские силы начали там контратаку. По его словам, российские войска оккупировали Бердянск, однако Мариуполь стоит.

"Как вы все сами убедились, украинцы сражаются очень храбро, чтобы защитить этот город. Я думаю, что россияне были сбиты с толку, они были разочарованы. Они не смогли достичь многих своих целей", – сказал Кирби.

Он добавил, что войска РФ застопорились за пределами Киева, Харькова, Чернигова и других мест. По его словам, армия РФ усиливает удары по городам издалека, чтобы попытаться заставить их сдаться.

Кирби отметил, что у россиян проблемы с поставками топлива, продовольствия и командованием – нет единства в управления войсками, в частности отсутствует эффективное взаимодействие между сухопутными силами и авиацией.

По его словам, в последние несколько дней активизировались действия РФ в Черном море, направленные против Одессы. Однако проблемы с единством в управлении распространяются и на российский флот.

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Марк Сировой
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